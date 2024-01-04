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Kırklareli'de Yoğun Sis Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kırklareli'de yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında otomobil tarlaya devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KIRKLARELİ'de, yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkıp tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Yıldıray Karacaoğlu (28), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Lüleburgaz ilçesi Karamusul köyü yakınlarında meydana geldi. Yoğun sisin bulunduğu bölgede, Yıldıray Karacaoğlu'nun kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atıp tarlaya devrildi. Kaza, sabah saatlerinde sisin dağılmasıyla yoldan geçen sürücüler tarafından fark edildi. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücü Karacaoğlu'nun öldüğünü belirledi. Karacaoğlu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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