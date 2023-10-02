Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 109 kilogram esrar, 30 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

KIRKLARELİ'de, polisin, kent genelindeki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarında, 15-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 109 kilogram esrar, 30 gram metamfetamin, 16,23 gram sentetik uyuşturucu, 12 kök Hint keneviri, 7 tabanca, 2 tüfek, hassas terazi ve 3 bin 30 lira ele geçirildi. Uyuşturucu malzemelerine imha edilmek üzere el koyulurken; gözaltına alınan 54 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.