Kırklareli'de Üniversite Öğrencilerine Güvenlik Bilgilendirmesi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üniversite öğrencileri "El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi kapsamında bilgilendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde stant kuruldu.

Terörle mücadele, narkotik, asayiş, güvenlik şube ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri, kayıt yaptıran öğrenciler ile ailelerine yönelik terör örgütlerinin söz konusu faaliyetlerini önlemek, gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak ve gençlerin terörle mücadele alanında halkın desteğini almak amacıyla bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinde bulundu.

Faaliyetler kapsamında 2 bin 750 öğrenci bilgilendirilerek broşür dağıtıldı.

Ayrıca öğrencilere kırtasiye seti hediye edildi.