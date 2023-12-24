Kırklareli'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

KIRKLARELİ'de yolun karşısına geçmek isteyen Üzeyir Altun ile Serdar Ayaz, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Kızılcıkdere köyü yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Üzeyir Altun ile Serdar Ayaz'a, A.D.'nin kullandığı 44 ACT 791 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç şarampole devrildi. İhbar üzerine bölge sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altun ile Ayaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedenleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın gözaltına aldığı sürücü A.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.