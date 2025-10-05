Kırklareli'de Su Ürünleri Denetimi Yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Demirköy ilçesinin İğneada beldesindeki limanda perakende satış yerleri ile balıkçı teknelerini kontrol etti.

Denetimde, asgari avlanabilir balık boyları, av araçlarının uygunluğu ve ruhsat izin belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetimlerle, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunmasının hedeflendiği belirtildi.