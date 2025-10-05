Haberler

Kırklareli'de Su Ürünleri Denetimi Yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İğneada beldesindeki limanda perakende satış yerleri ve balıkçı teknelerini denetleyerek sürdürülebilir balıkçılık için kontroller gerçekleştirdi.

Denetimde, asgari avlanabilir balık boyları, av araçlarının uygunluğu ve ruhsat izin belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetimlerle, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
