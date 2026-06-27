Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünde güvenlik ve koruma hizmetlerinin geliştirilmesi için değerlendirme toplantısı yapıldı. Ayrıca Lüleburgaz'da nişasta bazlı şeker üreten işletmeler denetlendi, olumsuzluğa rastlanmadı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünde, güvenlik ve koruma hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı ile Sivil Savunma Hizmetleri Birimi koordinasyonunda bir toplantı düzenlendi.

Gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik ve koruma hizmetlerine ilişkin mevcut durum detaylı bir şekilde değerlendirilirken, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Ayrıca, sunulan hizmetlerin daha da iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

İşletmeler denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde, nişasta bazlı şeker üreten işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçede faaliyet gösteren söz konusu işletmelerin üretim süreçlerini inceledi.

Denetimde herhangi gibi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi

İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı can verdi, baba panikle eşini ezdi
Sahil kenarında kahreden son! Çırpınarak can verdiği anlar kamerada

Sahilde kahreden son! Çırpınarak can verdiği anlar kamerada
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda

3 günde 2 büyük acı! Ünlü sanatçıdan dayısına yürek burkan veda
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı

500 bin nüfuslu küçücük bir ülke, Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Özgür Özel ilk kez böyle konuştu! Çok konuşulacak yeni parti mesajı

Diyarbakır'dan mesajı verdi! Özgür Özel ilk kez böyle konuştu