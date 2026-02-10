Haberler

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde rüşvet operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen operasyonda, tapu müdürü ve emlak danışmanlarının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli 'rüşvet', 'irtikap' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçlarından gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve silah ele geçirildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde "rüşvet", "irtikap" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçlarına yönelik operasyonda, tapu müdürünün de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, HTS kayıtları, kurum yazışmaları, ihbar içerikleri ile etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler doğrultusunda Babaeski'de operasyon düzenlendi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Babaeski Tapu Müdürü N.A, Vergi Dairesi Vergi Uzmanı M.N.K. ile emlak danışmanları N.A, G.D, E.K, M.G. ve O.K. "rüşvet", "irtikap" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 2 bilgisayar, 9 cep telefonu, tüfek, tabanca, çeşitli evrak ve kişisel notlar ile bir miktar döviz ve para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
