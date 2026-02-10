Haberler

Kırklareli'de rüşvet operasyonu; 7 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'de düzenlenen rüşvet operasyonunda, Babaeski Tapu Müdürü N.A. dahil 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon, yapılan MASAK raporları ve ifadeler üzerine gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda kişisel eşyaya el konuldu.

KIRKLARELİ'de düzenlenen rüşvet operasyonunda Babaeski Tapu Müdürü N.A.'nın da arasında bulunduğu 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporu, kurum yazışmaları, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler üzerine Babaeski ilçesinde 'rüşvet', 'irtikap', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçlarına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede düzenlediği operasyonda Babaeski Tapu Müdürü N.A., vergi dairesi vergi uzmanı M.N.K. ile emlak danışmanlığı yaptığı belirtilen N.A., G.D., E.K., M.G. ve O.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 9 cep telefonu, 2 bilgisayar, tabanca, tüfek, bir miktar döviz, evrak ve kişisel notlar ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş

Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş

Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
İyilik yapan esnaf aldığı karşılığa isyan etti! Kadın turistin son hareketine dikkat

İyilik yapan esnaf aldığı karşılığa isyan etti! Son hareketine dikkat
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu