Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Kırklareli'nin Vize ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Salih B, yönetimindeki 16 VL 111 plakalı otomobil, Pazarlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Salih B. ile yanındaki yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulansla Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
