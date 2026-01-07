Haberler

Kırklareli'de sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Kırklareli'de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, öğleye doğru şiddetini artırarak kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre yağış, yarın akşama kadar aralıklarla devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu iller arasındaki Kırklareli'de, sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Öğleye doğru şiddetini artıran yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Bazıları şemsiyeleriyle yürümeyi tercih ederken, bazıları otobüs duraklarına sığındı. Şemsiyesi olmayanlar da başlarına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığı 12 derece olduğu kentte yağışın yarın akşama kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Hüseyin ÇANLI/KIRKLARELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
