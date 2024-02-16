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Kırklareli'de firari hükümlü yakalandı

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Vize ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından Çakıllı beldesinde yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.A, Çakıllı beldesinde yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Jandarma Çakıllı Vize Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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