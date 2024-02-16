Kırklareli'de firari hükümlü yakalandı
Vize ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından Çakıllı beldesinde yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.A, Çakıllı beldesinde yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.