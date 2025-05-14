Kırklareli'de Engelli Öğrencilere Temsili Askerlik ve Kına Programı
Engelliler Haftası kapsamında Kırklareli'nde Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 15 engelli öğrenciye temsili askerlik öncesinde askere kına yakıldı ve eğlenceler düzenlendi.
Kırklareli'nde bir günlük temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı.
Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören 15 öğrenci için okulun bahçesinde asker eğlencesi düzenlendi.
Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile veliler katıldı.
Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ardından engelli öğrencilere asker kınası yakıldı.
Öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.
Etkinlik, engelli öğrencilerinin gösterisiyle sona erdi.
Engelli 15 öğrenci yarın 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda bir günlük temsili askerlik yapacak.