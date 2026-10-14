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Kırklareli'de cezaevi tuvaletine uyuşturuculu 7 peçete saklayan hükümlü tutuklandı

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Kırklareli'de cezaevi tuvaletine uyuşturuculu 7 peçete saklayan hükümlü tutuklandı
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Kırklareli'de açık ceza infaz kurumuna uyuşturucu maddeyle girmeye çalışan hükümlünün üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, kurum girişindeki tuvalete sentetik kannabinoid emdirilmiş 7 parça peçete sakladığını belirledi; hükümlü gözaltına alınıp tutuklandı.

KIRKLARELİ'nde açık ceza infaz kurumuna uyuşturucu maddeyle girmeye çalıştığı ve kullandığı tuvalete kimyasal emdirilmiş peçete sakladığı belirlenerek gözaltına alınan hükümlü G.Ö., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açık ceza infaz kurumuna giriş yapmak isteyen hükümlü G.Ö.'nün üzerinde arama yaptı. Aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili incelemelerini derinleştiren ekipler, G.Ö.'nün cezaevine girişteki üst aramasından önce kurum girişinde bulunan tuvaleti kullandığını ve burada uzun süre kaldığını tespit etti. Bunun üzerine tuvalette narkotik köpeklerin de katılımıyla detaylı arama yapıldı. Aramada, sentetik kannabinoid emdirilmiş 7 parça peçete ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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