Kırklareli'de Alabalık Çiftliği Denetlendi

Kırklareli'de Alabalık Çiftliği Denetlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dereköy'de bulunan alabalık yetiştiriciliği yapan tesiste denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, havuzlardaki balık miktarı ve teknik şartları kontrol etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce alabalık çiftliği denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, Dereköy'de alabalık yetiştiriciliği yapılan tesisi inceledi.

Balık havuzlarında kontrollerde bulunan ekipler, üretilen balık miktarı, yemleme ile havuzların teknik ve hijyenik şartları, debi, oksijen durumu, PH ve sıcaklık gibi değerlerini kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin yıl boyunca periyodik olarak devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Yüzlerce Dürzi Suriye sınırını aştı, Süveyda'da İsrail bayrakları açıldı

Suriye'ye girer girmez İsrail bayraklarını asmaya başladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama

Kan donduran vahşette çok sayıda tutuklama kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.