Kırklareli'nde protokol üyeleri iftar programında buluştu

Güncelleme:
Kırklareli Belediyesi, protokol üyeleri ile birlikte iftar programı düzenleyerek ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Programa katılan Kırklareli Valisi ve diğer protokol üyeleri, birlikte dua ederek oruçlarını açtı.

Kırklareli Belediyesi, protokol üyelerine iftar verdi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan ile protokol üyeleri katıldı.

Programda, Kırklareli Belediyesi mehter takımı ile semazen ekibi gösteri sundu.

Ezanın okunmasının ardından dua edilerek oruçlar açıldı.

Belediye Başkanı Bulut, yaptığı konuşmada, ramazan ayının manevi atmosferini birlik ve beraberlik içinde yaşamanın mutluluğunu hissettiğini belirtti.

Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı bir ay olduğunu ifade eden Bulut, programa katılanlara teşekkür etti.

Bulut, daha sonra yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
