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Kırklareli Belediyesi Buzlanmaya Karşı Önlemler Alıyor

Kırklareli Belediyesi Buzlanmaya Karşı Önlemler Alıyor
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Kırklareli Belediyesi, kar yağışının ardından oluşan buzlanmaya karşı ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ana arterlerde solüsyon uygulayarak vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Kırklareli Belediyesi buzlanmaya karşı ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte dün etkili olan kar yağışının ardından akşam saatlerinde bazı bölgelerde buzlanma oluştu.

Belediye ekipleri söz konusu bölgelerde çalışma yaptı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin ana arterlerde buzlanmayı engellemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklar, sağlık kuruluşları ile okul önlerinde solüsyon uygulaması yaptığını belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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