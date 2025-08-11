Kırklareli Belediye Başkanı'ndan Başsavcı Taşkoparan'a Ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı'ndan Başsavcı Taşkoparan'a Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yeni görevine başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'ı ziyaret ederek başarılar diledi ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'ı ziyaret etti.

Bulut, görevine yeni başlayan Taşkoparan'a başarılar dileğinde bulundu.

Kırklareli'nin güvenliği ve huzuru için görev yapan adli ve kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Bulut, kent için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başsavcı Taşkoparan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı

Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.