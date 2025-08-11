Kırklareli Belediye Başkanı'ndan Başsavcı Taşkoparan'a Ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'ı ziyaret etti.

Bulut, görevine yeni başlayan Taşkoparan'a başarılar dileğinde bulundu.

Kırklareli'nin güvenliği ve huzuru için görev yapan adli ve kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Bulut, kent için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başsavcı Taşkoparan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.