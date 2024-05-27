Kırklareli Belediye Başkanı, iş kazası sonucu yaralanan personelini hastanede ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, iş kazasında yaralanan personelini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bulut, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Ercan Yılmaz'ı ziyaret edip, sohbet etti.

Yılmaz'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Bulut, personelin sağlık durumunun takipçisi olacağını kaydetti.

Bulut, ardından diğer hastaları da ziyaret etti.

Üniversite öğrencileri hayvan bakımevini ziyaret etti.

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu öğrencileri hayvan bakımevini ziyaret etti.

Öğrenciler Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevini gezip yetkililerden bilgi aldı.

Bakımevinde bulunan hayvanlarla ilgilenen öğrenciler, kedi ve köpekleri besledi.