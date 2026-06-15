Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi.

Bulut, Eski Kavaklı Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Bulut, kentin en büyük sorununu ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini kaydetti.

Geleceğe yatırım yaptıklarını belirten Bulut, şehrin dört bir yanında çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Bulut, sahada görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi.