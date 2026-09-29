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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İtfaiye Haftası'nda personele teşekkür etti

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İtfaiye Haftası'nda personele teşekkür etti
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personelini ziyaret ederek görevlerini özveriyle yerine getiren itfaiyecilere teşekkür etti. Bulut, 41 yıldır itfaiyecilik yapan Şenol Yavuz'a plaket takdim etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personelini ziyaret etti.

Bulut, beraberindeki belediye başkan yardımcıları Kürşad Yamaner ile itfaiye personelinin haftasını tebrik etti.

İtfaiyecilerin zorlu bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Bulut, her koşulda görevini özveriyle yerine getiren itfaiyecilere teşekkür etti.

Yangından kazaya, doğal afetlerden acil durumlara kadar her türlü zorlu koşulda görev alan itfaiyecileri tebrik eden Bulut, büyük bir cesaret ve özveriyle görev yapan tüm personele görevlerinde başarılar diledi.

Bulut, "Tüm itfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası'nı kutluyor, görevleri başındaki tüm çalışma arkadaşlarıma kazasız, belasız ve başarılı görevler diliyorum." dedi.

Daha sonra 41 yıldır itfaiyecilik mesleğini sürdüren Şenol Yavuz'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA
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