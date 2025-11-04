Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Hastaları Ziyaret Etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Bulut, hastaneyi gezerek başhekim Zeliha Türkyılmaz'dan bilgi aldı.

Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bulut, her fırsatta hastaları ziyaret ettiğini söyledi.

Bulut, ziyaretinde hasta yakınlarıyla da sohbet etti.