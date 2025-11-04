Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Hastaları Ziyaret Etti
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hastane başhekimi Zeliha Türkyılmaz'dan bilgi alan Bulut, hasta yakınlarıyla da sohbet etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Bulut, hastaneyi gezerek başhekim Zeliha Türkyılmaz'dan bilgi aldı.
Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bulut, her fırsatta hastaları ziyaret ettiğini söyledi.
Bulut, ziyaretinde hasta yakınlarıyla da sohbet etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel