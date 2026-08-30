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Kırklareli Belediye Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı günün Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı. Bulut, başta Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bulut, mesajında 30 Ağustos'un Türk milletinin esarete karşı istiklalini, karanlığa karşı umudunu ve imkansızlıklara karşı sarsılmaz iradesini ortaya koyan büyük bir destanın yazıldığı tarih olduğunu belirtti.

Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı günün yalnızca bir savaş olmadığını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı o gün, yalnızca bir savaş kazanılmamış, Türk milletinin hürriyet ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceği bütün dünyaya ilan edilmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, vatan toprağını namus bilen kahramanlarımızın fedakarlığıyla kazanılan bu eşsiz zafer, bugün de milletçe taşıdığımız en büyük gurur ve en kıymetli mirastır. Bu zaferin ardında, toprağa düşen nice vatan evladının kanı; önünde ise hür ve bağımsız yarınlara yürüyen büyük Türk milleti vardır."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal uğruna mücadele eden tüm kahramanları, can veren aziz şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andığını belirten Bulut, tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA
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