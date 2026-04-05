Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nın acı günü

Kırım Tatar halkının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nın ağabeyi Asan Cemil, dün akşam hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Asan Cemil'in ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Topçu, "Kırım Tatar milli hareketinin gazisi ve Kırım Tatar Türklerinin milli lideri, Türk dünyasının büyük evladı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ağabeyi Asan Cemil agamız Rus işgalindeki vatan Kırım'ın Bahçesaray kentinde 4 Nisan 2026'da 89 yaşında Hakk'a yürümüştür. Asan agamıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve Türk Dünyasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı