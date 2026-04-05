Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nın acı günü

Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ağabeyi Asan Cemil, 89 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cemil'in ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

KIRIM Tatar halkının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nın ağabeyi Asan Cemil (89) hayatını kaybetti.

Kırım Tatar halkının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nın ağabeyi Asan Cemil, dün akşam hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Asan Cemil'in ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Topçu, "Kırım Tatar milli hareketinin gazisi ve Kırım Tatar Türklerinin milli lideri, Türk dünyasının büyük evladı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ağabeyi Asan Cemil agamız Rus işgalindeki vatan Kırım'ın Bahçesaray kentinde 4 Nisan 2026'da 89 yaşında Hakk'a yürümüştür. Asan agamıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve Türk Dünyasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti