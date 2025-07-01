Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Teşhisi Konulan Üç Kişi Hastanede Tedavi Ediliyor
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi konulan üç kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan hastaların sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 3 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.
Vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastaların, genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne 1 Ocak-1 Temmuz tarihleri arasında vücuduna kene yapışan 33 kişi başvurdu. Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 28'i taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.