KKKA aşısında klinik öncesi çalışmalar tamamlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısının klinik öncesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Faz-1 çalışmalarına yakın zamanda başlanacak ve aşının 2026 yılında piyasaya çıkması öngörülüyor.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından geliştirilen yerli ve milli aşıda klinik öncesi çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM), 2015 yılında yüksek vaka ve ölüm oranlarıyla dikkat çeken KKKA hastalığına karşı aşı çalışması başlattı. Sağlık Bakanlığı desteğiyle başlatılan ancak Kovid-19 pandemisi sürecinde mecburi ara verilen aşı çalışmaları, 2023 yılı itibarıyla yeniden hız kazandı. ERAGEM laboratuvarlarında yürütülen yoğun mesai sonucunda, aşının hayvan deneyleri başarıyla sonuçlandı.

'EN GEÇ 4-5 YILDA PİYASAYA ÇIKABİLİR'

Turkovac ekibinin başında bulunan ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, klinik öncesi çalışmaların tamamlandığını ve insanlı deney aşaması olan Faz-1 çalışmalarına yakında başlanacağını duyurdu. 2023 yılından bu yana yürütülen çalışmalardan elde edilen verilerin son derece olumlu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özdarendeli, "Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar tamamlandı. Her şey yolunda giderse, 2026 yılı içerisinde Faz-1 dediğimiz gönüllü insanlardaki çalışmalara başlayacağız. Bu fazların her biri 1-1,5 yıl sürebiliyor. Planlarımız doğrultusunda ilerlersek, en geç 4-5 yıl gibi bir sürede aşının piyasaya çıkabileceğini öngörüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE, EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE'

2002 yılından bu yana Türkiye'de kesintisiz olarak görülen KKKA hastalığının ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özdarendeli, Türkiye'nin dünya genelinde en fazla vaka görülen ülke konumunda bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Özdarendeli, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu aşıyı en kısa sürede hem Türkiye'ye hem de insanlığa kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti. Aşı süreci, sınırlı sayıda gönüllü ile yapılaca

HABER: ANKARA- DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title