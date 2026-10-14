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Kırıkkale Yahşihan'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu C.P. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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