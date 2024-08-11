Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Şehit Kardeşine Makam Aracı Tahsis Etti

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, sünnet düğünü düzenlenen şehit kardeşi Özgür Alp Mutlu'ya makam aracını tahsis etti.

Vali Makas, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2016 yılında şehit olan sözleşmeli er Özgür Mutlu'nun kardeşi Özgür Alp Mutlu'nun sünnet düğünü dolayısıyla kendisine makam aracını tahsis etti.

Türk bayrağı ve balonlarla süslenen makam aracına bindirilen Özgür Alp Mutlu ve ailesi konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Etkinlikte, şehidin Kırıkkale Şehitliği'ndeki kabri de ziyaret edilerek Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi.

Şehidin annesi Hatice Mutlu, AA muhabirine, devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, "Bugün oğlumun sünnet düğünü vardı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın makam aracını oğluma sünnet arabası olması için tahsis etti. Oğlumu ve bizleri sevindirdiği için vali beye teşekkür ederim." dedi.

Sünnet programına Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, bazı protokol üyeleri, şehidin yakınları ve davetliler katıldı.