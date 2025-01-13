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Kırıkkale Valisi Makas, Gazetecilerin Gününü Kutladı

Kırıkkale Valisi Makas, Gazetecilerin Gününü Kutladı
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla buluşarak gazetecilerin önemli rolüne vurgu yaptı ve il genelindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kırıkkale Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Makas, gazetecilerin günün kutladı.

Sıkışıklıktan dolayı programı bugüne ertelediklerini aktaran Makas, "Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz her birinizi Allah için seviyoruz. Çalışan, dürüst ve tarafsız gazeteciliğinizden dolayı da tebrik ediyoruz. Gazetecilik, hakikaten artık yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü kuvvet değil, adeta birinci kuvvet. Çünkü kamuoyunun gazeteciler marifetiyle daha hızlı bilgilendirildiğini artık tüm dünya kabul etmekte. Dolayısıyla Kırıkkale'mizde de yapılan hizmetlerde veya bir hizmet kusurunda öncelikle vatandaşın bilgilendirilmesi sizler vasıtasıyla oluyor. Vatandaşımızın gözü kulağı olduğunuz ve bize göz kulaklık yaptığınız için canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Vali Makas, il genelinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Programa katılan İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar da 2024 verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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