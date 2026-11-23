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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Köpek Timi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, İ.C. (62), M.M. (48) ve Z.M.'ye (35) ait ikametlerde yapılan aramada, yaklaşık 213 gram uyuşturucu, 2 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve odada kurulu iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Gözaltına 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA