Kırıkkale haberi! Yahşihan Belediyesince vatandaşlara aşure ikram edildi

Kırıkkale haber: Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından muharrem ayı dolayısıyla "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından muharrem ayı dolayısıyla "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, paylaşmanın ve şükretmenin bir arada olduğu bu ayın anlam ve öneminin içselleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bugün ikram edecekleri aşurenin birlik ve beraberliklerinin perçinleşmesine vesile olmasını dileyen Türkyılmaz, "Başta Kerbela şehitleri olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, muharrem ayının dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı ve zulmün sona ermesine vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

MHP Kırıkkale İl Başkanı Murat Abalı da muharrem ayının Müslümanların zihin ve gönül dünyasında çok önemli bir yeri olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından ilahi dinletisi ve semazen gösterisinin de gerçekleştirildiği etkinlikte, Yahşihanlı kadınlar tarafından yapılan aşure, vatandaşlara ikram edildi.