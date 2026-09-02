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Kırıkkale'de silahlı kavga ölümle sonuçlandı

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Kırıkkale'deki silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'deki silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hacılar beldesindeki özel bir işletmede dün tartıştığı A.E. (26) tarafından tabancayla vurulan T.T. (48), Yüksek İhtisas Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Merkeze bağlı Hacılar beldesindeki özel bir işletmede dün A.E. (26) ile T.T. (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.E, tabancayla T.T'yi diz ve kasık bölgesinden vurmuştu.

Ağır yaralanan T.T, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılmış, zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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