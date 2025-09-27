Kırıkkale'de Yağmur Duası Programı Düzenlendi
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, yağmur duası için düzenlenen programda emekli Müftü Osman Albayrak dua etti. Etkinlik, belediye ve muhtarlarla birlikte organize edilerek vatandaşlara yemek ikramıyla sona erdi.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi vatandaşlar yağmur duası yaptı.
Belediye, muhtarlar ve vatandaşların işbirliğiyle organize edilen program, Karakeçili Münir Karaloğlu Stadı'nda gerçekleştirildi.
Programda, emekli Müftü Osman Albayrak tarafından dua edildi.
Dua programı, hayırsever vatandaşların katkılarıyla hazırlanan yemek ikramıyla sona erdi.