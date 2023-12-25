Kırıkkale'de yaban hayvanları fotokapana yakalandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık ve dağlık alanlara yerleştirilen fotokapanlara, halk arasında "ormanın hayaleti" olarak bilinen koruma altındaki vaşak takıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nce, dağlık ve ormanlık alanlardaki yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması içini farklı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi. Halk arasında "ormanın hayaleti" olarak bilinen koruma altındaki vaşak, fotokapanla görüntülendi. Geceleri avlanan bu kedi türü, hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri bile duyarak, saklanabilme yeteneğiyle "ormanın hayaleti" unvanını almıştır. Doğada gözlenmesi oldukça zor olan bu tür etçil olup, yabani tavşan, kemirgenler, orta ve küçük memelilerle besleniyor.

Fotokapanlara takılan vaşağın yanı sıra, karaca, tilki, yaban tavşanı, kurt ve domuz gibi yaban hayvanları da doğal ortamlarında görüntülendi. Yapılan araştırmalar neticesinde de farklı periyotlarla fotokapanların konumlarının yerleri değiştiriliyor. Doğa koruma ekiplerince, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları sürüyor. Farklı periyotlarla fotokapanların konumlarının yerleri değiştiriliyor.