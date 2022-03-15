Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - Haberler

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Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kırıkkale'de yaban hayatı, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıdı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yaban hayatı, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıdı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğünce, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar karaca, kurt, tavşan, tilki, sansar ve yaban domuzu görüntüledi.

Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları yer alıyor.

Fotokapanlarla hem yaban hayatı popülasyonu kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor.

Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Fotokapanlar, Kırıkkale, Güncel, Haberler

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