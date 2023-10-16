Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Kırıkkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 185,75 gram esrar ve 198 uyuşturucu hap ele geçirildi.

KIRIKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.Ö. isimli şüphelinin evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 185,75 gram esrar ele geçirildi. N.Ö. gözaltına alındı.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada da kapı döşemesinde zulalanmış 198 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

N.Ö., polisteki işlemlerinin ardından tutuklanırken, diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.