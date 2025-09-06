Haberler

Kırıkkale'de Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 57 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda 57 bin 340 makaron ele geçirildi. Emniyet müdürlüğü, tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında S.A. ve H.İ.A'nın bulundukları yerlerde aramalar yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 57 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında S.A. ve H.İ.A'nın ikamet, iş yeri ve aracında arama yaptı.

Aramalarda 57 bin 340 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
