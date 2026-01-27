Haberler

Kırıkkale'de traktör Kızılırmak'a düştü

Kırıkkale'de traktör Kızılırmak'a düştü
Güncelleme:
Kırıkkale'de çiftçi Yasin Bulut'un Kızılırmak kıyısında yıkadığı traktör kayarak nehre düştü ve vinç ile çıkarıldı.

KIRIKKALE'de çiftçi Yasin Bulut'un, Kızılırmak kıyısında yıkadığı traktörü, kayarak nehre düştü. Araç, vinç ile nehirden çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Hasandede köyü Aşağı Yazı mevkisinde meydana geldi. Çiftçi Yasin Bulut'un Kızılırmak Nehri kıyısında yıkadığı traktörü kayarak suya düştü. Kendi imkanları ile traktörü nehirden çıkartamayan Bulut'un ihbarı üzerine bölgeye, Kırıkkale Belediyesi'nden vinç gönderildi. Vince bağlanan traktör çekilerek nehirden çıkarıldı. Araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
