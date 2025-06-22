Kırıkkale'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı

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Kırıkkale'nin Delice ilcesinde buğday yüklü traktör devrildi. Sürücü Z.K. hayatını kaybederken, eşi D.K. yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü öldü, eşi yaralandı.

Z.K. (60) yönetimindeki 71 AE 479 plakalı traktör, Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinin Halitli köyü yakınlarında buğday yüklü römorkunun yerinden çıkması sonucu tarım arazisine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Z.K. ve karısı D.K. (52), sağlık ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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