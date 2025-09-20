Kırıkkale'de Trafik Kazası: Mine Gündoğdu Hayatını Kaybetti
Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarparak takla attığı kazada 55 yaşındaki Mine Gündoğdu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü yara almadan kurtulurken, Gündoğdu'nun cenazesi morga kaldırıldı.
KIRIKKALE'de otomobilin bariyerlere çarparak takla attığı kazada Mine Gündoğdu (55), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Samsun yolu Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. D.S. (55) yönetimindeki 06 MUL 35 plakalı otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak takla attı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan Mine Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Gündoğdu'nun cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel