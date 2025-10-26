Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ve bir çocuk hastaneye kaldırıldı.
Uğur Yeşil (44) idaresindeki 06 DES 248 plakalı otomobille Celal Canöz'ün (26) kullandığı 06 DB 8154 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Tadım kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile Nejla (47) ve Nisa Nur Canöz (6) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.