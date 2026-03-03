Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

H.Y. idaresindeki 06 EFB 05 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeki S.T'nin kullandığı 06 FL 8953 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 EFB 05 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki bir işletmenin tabelasına daha sonra park halindeki bir araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan H.Y, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.