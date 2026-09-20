Kırıkkale'de toptancı halinde çıkan yangında kasalar kullanılamaz hale geldi

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Kırıkkale'de toptancı halinin bahçesinde kasaların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenimahalle 77. Sokak'taki toptancı halinin bahçesinde sebze ve meyve kasalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kasalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA