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Keskin'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Keskin'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
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Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

S.Y. (56) idaresindeki 40 LC 169 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolu Cebrailli köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki E.Y. (25), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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