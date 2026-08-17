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Kırıkkale'de Kilit Parke Taşı Çalışmaları Sürüyor

Kırıkkale'de Kilit Parke Taşı Çalışmaları Sürüyor
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Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda düzen, güvenlik ve kullanışlılık sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan noktalarda kilit parke taşı döşeme ve tamir çalışmalarına devam ediyor.

Kırıkkale'de ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda kilit parke taşı döşeme ve tamir çalışması sürüyor.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakların daha düzenli, güvenli ve kullanışlı hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni kilit parke taşı döşeme ve tamir çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA
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