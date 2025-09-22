Haberler

Kırıkkale'de Şoförden Örnek Davranış: Fenalaşan Yolcuya Yardım

Kırıkkale'de bir belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcunun hayatını kurtarmak için güzergahını değiştirerek ambulansa ulaşmasını sağladı. Olay, otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kırıkkale'de belediye otobüsü şoförü, fenalaşan kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek ambulansa teslim etti.

Kent merkezinde Kimeski hattında çalışan Mehmet Ugantaş yönetimindeki 71 ACK 346 plakalı özel halk otobüsünde bir kadın yolcu fenalaştı. Diğer yolcuların uyarısı üzerine Ugantaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Seyir halinde çağrı merkezi ile irtibatını devam ettiren Ugantaş, güzergah değiştirerek ambulansa fenalaşan yolcuyu ulaştırdı.

Olay anı, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, rahatsızlanan kişiye diğer yolcuların müdahalesi, sağlık ekiplerinin otobüsten fenalaşan yolcuyu alıp ambulansa taşıması yer alıyor.

Kaynak: AA
