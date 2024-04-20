Kırıkkale'de Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Otomobil Üzerine Ağaç Devrildi
Kırıkkale'de Ziya Gökalp Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Otomobilde hasar meydana geldi ve itfaiye ekipleri olay yerine gelerek ağacı keserek yolu trafiğe açtı.
Kırıkkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilerin ağacın üzerine düştüğü otomobilde hasar oluştu.
Ziya Gökalp Caddesi'nde ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki 06 L 2640 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Otomobilin zarar gördüğü olayın ardından itfaiye ekipleri ağacı keserek yolu trafiğe açtı.