Kırıkkale'de Ramazan Sürecinde Gıda Ürünlerinde Etiket Uyumsuzluğu Tespit Edildi

Kırıkkale'de ramazan dolayısıyla kurulan satış yerlerindeki bazı gıda ürünlerinde etiket uyumsuzlukları bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin sürdüğünü ve yapılan analizler sonucunda halk sağlığını tehdit etmeyen uyumsuzluklar tespit edildiğini açıkladı. Ürünlere ihtiyati tedbir amacıyla el konulurken yasal süreç devam ediyor.

Kırıkkale'de ramazan ayı nedeniyle kurulan satış yerlerindeki bazı gıda ürünlerinde etiket uyumsuzluğu tespit edildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan geçici fuar alanında, ilk günden itibaren denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Resmi kontroller sırasında, Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğu denetlemek amacıyla işletmelerden numuneler alındığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan analizler sonucunda, halk sağlığını doğrudan tehdit etmeyen etiket uyumsuzlukları tespit edilmiş, devam eden şahit numune süreci dikkate alınarak ihtiyati tedbir amacıyla ürünlere el konulmuştur. 5996 sayılı kanun kapsamında yasal süreç devam etmekte olup, kesinleşen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik
