Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
F.U. (55) idaresindeki 71 AEA 714 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki F.U. (52) ve A.U. (15) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel