Haberler

Kırıkkale'de Nehirde Boğulma Olayı: İki Genç Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Nehirde Boğulma Olayı: İki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kızılırmak Nehri'ne düşen genç Bülent Çağman ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı İbrahim Yaktu boğularak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, cesetleri nehirden çıkardı ve otopsi için adli tıpa kaldırdı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak'a düşen genç ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı boğuldu.

İddiaya göre, Doğanay Mahallesi Ölüdeniz mevkisinde nehir kenarına gelen iki arkadaştan Bülent Çağman (27), dengesini kaybederek suya düştü.

İbrahim Yaktu (31) da arkadaşını kurtarmak için suya girdi. İki arkadaş, bir süre sonra gözden kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Bahşılı Belediyesi itfaiyesi ve Kırıkkale Su Altı Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Çağman ve Yaktu'nun cesedi ırmaktan çıkarıldı.

Cesetler, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
Arda Turan'ın göz temasından kaçınması çok konuşulmuştu, Aslıhan Doğan'dan ilk yorum

Bu görüntülere Arda'nın eşinden ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş arazide korkunç manzara! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Boş arazide korkunç manzara! Vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.