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Kırıkkale'de narkotik ve fuhuş soruşturmasında 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

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Kırıkkale'de narkotik ve fuhuş soruşturmasında 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
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Kırıkkale'de narkotik ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i daha emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.

5 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kırıkkale'de yürütülen narkotik ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i daha emniyetteki işlemleri tamamlanarak, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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